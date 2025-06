Auto stürzt aus Parkhaus fünf Meter in Tiefe

Hamburg (dpa) –

Eine Frau ist mit ihrem Auto in Hamburg von einem Parkhaus fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Der Wagen hatte dort die Ein- und Ausfahrt durchbrochen, wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte. Er sei dann in die untere Parkhausebene gestürzt und dort auf dem Dach liegen geblieben. «Die Frau hatte riesiges Glück», sagte der Sprecher. Die ältere Dame habe überlebt – aber über die Schwere der Verletzungen sei dem Lagezentrum nichts bekannt. Der Unfall passierte am Freitag direkt neben einem Krankenhaus. Das Parkhaus gehört zu der Klinik.