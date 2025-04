Auto stößt mit Wohnmobil zusammen – ein Schwerverletzter

Nordhorn/Bad Bentheim (dpa/lni) –

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Wohnmobil auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim ist ein Mensch schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Lingen führte ein missglücktes Überholmanöver zu dem Unfall auf der A30 Richtung Niederlande.

Demnach habe der Fahrer des Wohnmobils den vor ihm fahrenden Lkw überholen wollen und dabei den herannahenden Pkw übersehen. Das Auto sei daraufhin auf das Wohnmobil aufgefahren, wobei dieses gegen den Laster geschleudert wurde.

Der Fahrer des Wohnmobils wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die anderen Unfallbeteiligten blieben nach Angaben der Polizei Lingen unverletzt. Der Einsatz dauerte am späten Abend an, die A30 ist in Richtung Niederlande gesperrt.