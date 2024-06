Auto stößt mit Bus zusammen: Acht Verletzte in Hameln

Hameln (dpa/lni) –

Bei einem Unfall mit einem Auto und einem Linienbus in Hameln (Kreis Hameln-Pyrmont) sind acht Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Eine Autofahrerin sei am Sonntag aus zunächst unbekannter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Bus zusammengestoßen, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Die Frau sei schwer verletzt worden und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Hannover gekommen. Zudem seien sieben Busfahrgäste leicht verletzt worden, hieß es weiter. Das Alter der Autofahrerin war zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte die «Deister- und Weserzeitung (Dewezet)» berichtet.