Auto stößt in Hamburg mit Linienbus zusammen: Zehn Verletzte

Hamburg (dpa/lno) – Beim frontalen Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus sind am Mittwoch in Hamburg-Rahlstedt laut Polizei zehn Menschen verletzt worden. Der 62 Jahre alte Busfahrer hatte nach ersten Ermittlungen zum Überholen angesetzt, weil am rechten Fahrbahnrand Autos parkten. Ein entgegenkommender Kastenwagen hielt, um ihn passieren zu lassen. Doch plötzlich habe der 21 Jahre alte Fahrer eines anderen Wagens den Kastenwagen überholen wollen, teilte die Polizei mit. So kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Linienbus.

Acht der Fahrgäste erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. Ein 69 Jahre alter Rollstuhlfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht. Auch der 21 Jahre alte Unfallverursacher wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.

Pressemitteilung Polizei