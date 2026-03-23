Auto stößt gegen Baum: Drei Menschen schwer verletzt

Im Landkreis Lüneburg ist ein 24-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. (Symbolbild) Silas Stein/dpa

Deutsch Evern (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Lüneburg sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto sei am Sonntagabend in der Gemeinde Deutsch Evern von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Der 24 Jahre alte Fahrer des Autos und zwei Mitfahrerinnen seien schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Das Alter der beiden Mitfahrerinnen und wie es zu dem Unfall kam, sei bisher nicht bekannt.