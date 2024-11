Auto schleudert gegen Lastwagen – drei Verletzte

Hilter am Teutoburger Wald (dpa/lni) –

Drei Menschen sind auf der Autobahn 33 bei Hilter am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) in ihrem Auto gegen einen Lastwagen geschleudert und verletzt worden, einer von ihnen schwer. Das Auto einer 21 Jahre alten Fahrerin kam in der Nacht zum Samstag auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Nach dem Zusammenstoß mit dem Lastwagen überschlug sich demnach das Auto. Die Fahrerin und ihre 20 Jahre alte Mitfahrerin seien leicht verletzt worden, ein 22 Jahre alter Mitfahrer schwer. Die A33 wurde in Richtung Bielefeld für mehrere Stunden voll gesperrt.