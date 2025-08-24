Auto schleudert gegen Baum: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Geestland (dpa/lni) –

Bei einem schweren Unfall in Geestland im Landkreis Cuxhaven hat ein 31 Jahre alter Autofahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Am frühen Morgen sei der Mann mit seinem Auto zwischen den Ortschaften Fickmühlen und Neuenwalde aus zunächst ungeklärter Ursache über die Gegenspur gefahren, teilte die Polizei mit. Dann riss er das Steuer schlagartig nach rechts, der Wagen kam ins Schleudern und schlug mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der 31-Jährige kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Unfallstelle wurde zwischenzeitlich abgesperrt.