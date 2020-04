Auto rast durch Scheunentor gegen Mauer: Schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht durch eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Archivbild

Rhauderfehn (dpa/lni) – Bei einem Aufprall eines Pkw gegen eine Mauer in Rauderfehn (Landkreis Leer) ist der Fahrer schwer verletzt worden. Zwei weitere Insassen, darunter der Fahrzeughalter, seien bei dem Unfall am Donnerstagabend leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der 27-jährige Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug war demnach auf der Holter Landstraße unterwegs, als es wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abkam und durch ein Scheunentor gegen eine Backsteinmauer prallte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß und offenbar unter Drogeneinfluss stand. Sie veranlassten eine Blutentnahme. Sowohl gegen den Fahrer als auch gegen den Halter wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.