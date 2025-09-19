Auto rammt Baum – Fahrer lebensgefährlich verletzt

Sehnde (dpa/lni) –

Ein 28 Jahre alter Autofahrer hat bei einem Unfall nahe Sehnde bei Hannover lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Mann kam in der Nacht mit seinem Wagen in einer Linkskurve der Kreisstraße 147 aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr über die Gegenspur und rammte einen Baum, dann schleuderte der Wagen auf ein Feld. Der 28-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte und ein Notarzt brachten ihn ins Krankenhaus. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt, der Verkehrsunfalldienst ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.