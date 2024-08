Auto rammt Baum: 66-Jährige schwer verletzt

Groß Oesingen (dpa/lni) –

Beim Zusammenstoß mit einem Baum hat eine 66 Jahre alte Autofahrerin im Landkreis Gifhorn schwere Verletzungen erlitten. Am Donnerstagnachmittag sei die Frau mit ihrem Wagen im Groß Oesinger Ortsteil Mahrenholz aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Ein entgegenkommender Autofahrer musste ausweichen und fuhr ebenfalls in den Gegenverkehr, kehrte aber rechtzeitig auf seine Spur zurück. Die 66-Jährige fuhr über den Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Sie wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam ins Krankenhaus. Die Bundesstraße 4 wurde vorübergehend gesperrt.