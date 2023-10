Auto prallt ungebremst gegen Baum – Fahrer tot

Wiefelstede (dpa/lni) –

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall nördlich von Oldenburg ums Leben gekommen. Der 48-Jährige war am Sonntagabend in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf gerader Strecke von der Straße abgekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach krachte das Auto daraufhin ungebremst gegen einen Baum. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Er starb noch am Unfallort.