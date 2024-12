Auto prallt in Kiel gegen Haus

Kiel (dpa/lno) –

Ein Auto ist in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag in Kiel-Meimersdorf gegen ein Haus geprallt. Die zwei Insassen kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr Kiel mitteilte. Die Bewohnerin des Hauses wurde betreut, sie blieb den Angaben nach aber unverletzt. Unklar ist bislang, warum es zu dem Unfall kam.

Das Haus wies Schäden auf, Einsatzkräfte sicherten es deshalb ab. Ein Berater des Technischen Hilfswerks wurde hinzugezogen, um zu prüfen, ob Einsturzgefahr besteht. Eine Schätzung zur Schadenshöhe gab es von der Feuerwehr nicht. Die Polizei untersucht den Unfall.