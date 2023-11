Kiel (dpa/lno) –

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in der Kieler Innenstadt schwer verletzt worden. Sein Wagen war am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Baum gefahren, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. Dabei wurde er in seinem Wagen eingeklemmt. Die Rettungskräfte befreiten ihn, ehe er zur weiteren Behandlung in eine Klinik kam. Laut Polizei trug er schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen davon.