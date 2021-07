Auto prallt in Brake gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

Ein Hubschrauber fliegt über einem Rettungswagen zu einem Unfallort. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Brake (dpa/lni) – Zwei Menschen sind in Brake (Unterweser) mit dem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der 61-jährige Fahrer war am Donnerstagabend aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Mann und seine 54-jährige Beifahrerin, beide aus dem Landkreis Friesland, wurden bei dem Unfall in ihrem Auto eingeklemmt. Die Bergung durch die Feuerwehr dauerte deshalb eine Stunde. Mit zwei Rettungshubschraubern wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht.

