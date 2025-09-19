Auto prallt gegen Wohnhaus – Verletzte und Loch in Fassade

Oldenburg (dpa/lni) –

Eine Frau ist in Oldenburg mit ihrem Auto gegen die Wand eines Wohnhauses gekracht. Die 66-Jährige und ihr Beifahrer seien bei dem Unfall leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. In dem Bereich des Hauses, in dem das Fahrzeug gegen die Hauswand stieß, sei zum Unfallzeitpunkt niemand gewesen. Das Auto riss nach Angaben der Beamten ein Loch in die Hauswand. Das Gebäude sei stark beschädigt und müsse nun abgestützt werden, aber vorerst sei es weiter bewohnbar.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war die 66-Jährige am Mittag in einer Rechtskurve mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto durchbrach dann einen Gartenzaun und stieß schließlich gegen die Hauswand. Warum es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Autofahrerin und ihr Beifahrer kamen leicht verletzt in Krankenhäuser. Diese hätten die beiden aber bereits wieder verlassen, teilte die Polizei weiter mit. Das Haus wurde von Statikern untersucht. Den Gesamtschaden an Haus und Auto schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend bis zu hunderttausend Euro.