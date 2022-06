Auto prallt gegen Traktor: Sechs Menschen verletzt

Springe (dpa/lni) –

Bei einem Zusammenprall mit einem Traktor in Springe nahe Hannover sind fünf Menschen in einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Die Autoinsassen wurden teilweise aus dem Auto geschleudert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 47 Jahre alte Treckerfahrerin blieb bei dem Unfall am Montagabend unverletzt.

Die 20 Jahre alte Autofahrerin fuhr auf einer Landstraße aus noch ungeklärter Ursache gegen den Trecker. Sie wurde durch den Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Unter den fünf Autoinsassen waren zudem je zwei 17 und 18 Jahre alte Jugendliche. Sie wurden alle mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 22.000 Euro und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Wegen der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Landstraße 422 mehrere Stunden voll gesperrt.