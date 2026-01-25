Auto prallt gegen mehrere Fahrzeuge – Hoher Sachschaden

Am Samstagabend prallt ein Betrunkener mit seinem Auto gegen mehrere Fahrzeuge. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg sind mehrere Fahrzeuge durch einen betrunkenen Autofahrer beschädigt worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mitteilte, entstand dadurch ein hoher Sachschaden.

Der 29-jährige Fahrer des Autos war am späten Samstagabend in mit zu hoher Geschwindigkeit in Billstedt unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Er prallte mit seinem Auto gegen drei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge, bevor er zum Stehen kam.

Bei der Überprüfung des Mannes nahmen Polizeibeamte einen starken Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Durch den Unfall wurde niemand verletzt.