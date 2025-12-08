Auto prallt gegen mehrere Bäume – Fahrer schwer verletzt

Ganderkesee (dpa/lni) –

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) schwer verletzt worden. Sein Pkw kam am Abend aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Bäumen, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen mit insgesamt drei Insassen kam laut Mitteilung am dritten Baum zum Stehen. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt, die anderen beiden Mitfahrer konnten sich noch selbstständig befreien.

Laut Polizei waren Soldaten der Bundeswehr im Rahmen einer Übung in der Nähe – sie leisteten vor Ort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. «Der glückliche Zufall, dass die Bundeswehr in unmittelbarer Nähe übte, und ihre schnelle Reaktion haben entscheidend dazu beigetragen, die Meldekette erheblich zu verkürzen», sagte der Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Oldenburg. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache laufen.