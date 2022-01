Auto prallt gegen Linienbus: Fünf Verletzte

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Bei einem Unfall mit zwei Autos und einem Linienbus sind in Bremen fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war zunächst ein 27 Jahre alter Autofahrer im Stadtteil Östliche Vorstadt an einer Kreuzung mit dem entgegenkommenden Wagen einer Autofahrerin aus bislang unbekannter Ursache zusammengestoßen. Den Angaben zufolge wollte die Frau nach links abbiegen. Durch die Kollision prallte der 27-Jährige mit seinem Wagen gegen einen wartenden Linienbus, der an einer Haltestelle stand. Der 27-Jährige, die Autofahrerin und drei Insassen des Busses wurden leicht verletzt und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Alle Fahrzeuge waren laut Polizei so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Eine Straße wurde für die Aufräumarbeiten am Montagvormittag in eine Richtung voll gesperrt. Es sei deshalb zu Verkehrsbehinderungen bis in die Innenstadt gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten nahmen Ermittlungen zur Unfallursache auf.

© dpa-infocom, dpa:220110-99-658807/3

