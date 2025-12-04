Auto prallt gegen Lichtmast – 85-Jähriger tot

Bei einem Autounfall in Hamburg ist ein 85 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Mann ist in Hamburg bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der 85 Jahre alte Mann in Barmbek-Süd am späten Mittwochabend zuerst über eine Verkehrsinsel gefahren, bevor er mit seinem Auto frontal gegen einen Lichtmast prallte.

Der Mann sei trotz Reanimationsversuchen von Ersthelfern und Rettungskräften noch vor Ort gestorben. Die Unfallursache sei noch unklar. Die Polizei teilte mit, dass es keine anderen Fahrzeuge beteiligt gewesen seien. Weitere Menschen wurden demnach nicht verletzt.