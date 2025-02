Auto prallt gegen Laterne – Fahrerin stirbt

Hamburg (dpa/lno) –

Eine Frau ist nahe dem Volksparkstadion in Hamburg mit ihrem Wagen gegen eine Laterne geprallt und gestorben. Die ältere Frau habe nach ersten Erkenntnissen am Vormittag an einer Kreuzung nach links abbiegen wollen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Sie sei dann aber offenbar ungebremst geradeaus und gegen den Laternenmast gefahren. Der Unfall habe mutmaßlich medizinische Gründe gehabt.

Rettungskräfte versuchten demnach noch, die Frau zu reanimieren. Sie sei aber an ihren schweren Verletzungen gestorben. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet.