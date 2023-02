Auto prallt gegen Hauswand: Ein Toter und drei Verletzte

Feuerwehrleute arbeiten an dem verunfallten Wagen. -/Polizeiinspektion Stade/dpa

Buxtehude (dpa/lni) –

Ein 24-Jähriger ist bei einem Autounfall in Buxtehude (Landkreis Stade) ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verlor der 29-jährige Fahrer am späten Samstagabend aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und prallte schließlich gegen eine Hauswand.

Polizeibeamte konnten ihn sowie einen Mitfahrer aus dem Auto ziehen und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreuen. Der 24-jährige Beifahrer und ein weiterer Mitfahrer waren so stark eingeklemmt, dass sie von der Feuerwehr befreit werden mussten. Alle vier Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dort erlag der Beifahrer kurze Zeit später seinen Verletzungen.

Die Wand des betroffenen Wohnhauses wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Nach Angaben der Polizei mussten die Bewohner – zwei Erwachsene, drei Kinder sowie zwei Katzen – vorsorglich ihre Wohnung verlassen. Sie wurden von der Stadt zwischenzeitlich in einer anderen Unterkunft untergebracht.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde nun ein Gutachter beauftragt. Zeugen, die den Unfall beobachtet oder die Fahrweise des Wagens zuvor gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.