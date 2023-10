Auto prallt gegen Haus im Zentrum – Fahrer verletzt

Wilhelmshaven (dpa/lni) –

Ein 22-Jähriger ist in einer Fußgängerzone in Wilhelmshaven mit seinem Auto gegen eine Hauswand geprallt. Er wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann habe am Sonntagabend beim Linksabbiegen in der Innenstadt die Kontrolle verloren, vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit. Weil der Verdacht besteht, dass er unter Drogeneinfluss am Steuer saß, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.