Auto prallt gegen Haus: Fünf Verletzte

Moisburg (dpa/lni) – In der Nacht zum Donnerstag ist in Moisburg (Landkreis Harburg) ein Auto gegen ein Wohnhaus geprallt. Fünf Menschen wurden dabei zum Teil schwer verletzt. Der Autofahrer kam mit seinem Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Das Auto durchbrach anschließend eine Hecke und krachte gegen das Gebäude. Dabei wurden die vier Insassen des Fahrzeugs zum Teil schwer verletzt. Außerdem wurde eine Bewohnerin des Hauses, nach Angaben der Polizei eine Jugendliche, durch umherfliegende Trümmerteile des Mauerwerks verletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Möglicherweise sei der Fahrer zu schnell unterwegs gewesen und deshalb aus der Kurve getragen worden.

© dpa-infocom, dpa:211104-99-859177/2