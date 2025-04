Auto prallt gegen Brücke – Schwerer Unfall bei Hamburg

In Pinneberg verlor ein junger Autofahrer am Freitagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Pinneberg (dpa/lno) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Pinneberg sind am späten Freitagabend vier Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, verlor ein 19-jähriger Autofahrer gegen 23.30 Uhr in Richtung Halstenbek aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte zunächst gegen ein Verkehrsschild und dann gegen eine Brücke.

Nach Polizeiangaben befanden sich im Fahrzeug neben dem Fahrer drei junge Frauen im Alter von 17 und 18 Jahren. Alle vier Insassen wurden demnach schwer verletzt in umliegende Kliniken gebracht. Der Sachschaden werde auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.