Auto prallt gegen Baum: Zwei Verletzte bei Winzenburg

Zwei Männer retten sich aus ihrem zerstörten Auto, nachdem es gegen einen Baum geprallt war. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Winzenburg (dpa/lni) –

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 486 bei Winzenburg (Landkreis Hildesheim) sind in der Nacht zum Sonntag zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 40-Jähriger aus dem Landkreis Hildesheim gegen 3.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum.

Der Fahrer und sein 42-jähriger Beifahrer konnten sich selbst aus dem Auto befreien und wurden anschließend vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Aus dem Fahrzeug liefen Betriebsstoffe aus. Die Straßenmeisterei übernahm die Sicherung. Der entstandene Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.