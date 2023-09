Auto prallt gegen Baum: Zwei Tote

Plastau (dpa/lni) –

Bei der Kollision eines Autos mit einem Straßenbaum im Landkreis Gifhorn sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Der 27 Jahre alte Fahrer war am Montagabend bei Plastau mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 27-Jährige sowie ein 33 Jahre alter Beifahrer starben noch am Unfallort.

Da es Hinweise auf einen möglichen dritten Insassen gab, suchte die Polizei das Gelände rund um den Unfallort ab. Dabei waren auch ein Hubschrauber sowie Polizeihunde im Einsatz. Es wurde jedoch niemand gefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.