Der Fahrer des Wagens gab an, den Unfall wegen eines anderen Autos verursacht zu haben. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Osnabrück (dpa/lni) –

Bei Hagen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) ist in der Nacht ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der 24-jährige Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei Osnabrück mitteilte.

Der Fahrer habe gegenüber der Polizei angegeben, er habe einem entgegenkommenden Auto ausweichen müssen. Die Beamten ermitteln zur Unfallursache.