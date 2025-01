Auto prallt gegen Baum – Smartphone löst Notruf auf

Bei einem Autounfall in Norderstedt hat ein Smartphone automatisch Rettungskräfte verständigt. (Symbolfoto) Stefan Puchner/dpa

Norderstedt (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall in Norderstedt (Kreis Segeberg) am frühen Morgen ist der Fahrer schwer verletzt worden. Das Auto sei von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Feuerwehr mit. Unmittelbar danach übermittelte das Smartphone demnach automatisch eine Notfallmeldung an die Rettungsleitstelle. Als die Kräfte eintrafen, war der Fahrer den Angaben zufolge ohne Bewusstsein und kam ins Krankenhaus.

Trotz der nützlichen Funktion betonte die Feuerwehr, dass die automatische Unfallerkennung nicht den manuellen Notruf ersetze, bei dem noch weitere wichtige Informationen mitgeteilt werden könnten.