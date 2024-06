Auto prallt gegen Baum: Fünf Verletzte

Nordhorn (dpa/lni) –

Bei einem Autounfall in Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim sind fünf junge Menschen verletzt worden – drei davon schwer. Ein 18-Jähriger sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach aus zunächst unbekannter Ursache mit seinem Wagen in einer Kurve ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dort prallte das Auto gegen einen Baum. Der Fahrer und zwei 16 Jahre alte Mitfahrer wurden bei dem Unfall am Dienstagabend schwer verletzt. Zwei weitere 17-Jährige in dem Wagen wurden leicht verletzt.