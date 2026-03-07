Auto prallt gegen Baum – Fünf Jugendliche verletzt

Lorup (dpa/lni) –

Fünf Jugendliche in einem Auto sind bei einem Unfall in Lorup (Landkreis Emsland) verletzt worden, einer von ihnen schwer. Der 19 Jahre alte Fahrer kam am Freitagabend unmittelbar nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Das Auto rutschte auf die Seite und prallte gegen einen Baum.

Außer dem Fahrer befanden sich vier junge Männer im Alter von 14 bis 16 Jahren in dem Wagen. Die Feuerwehr musste mehrere von ihnen aus dem Fahrzeug befreien. Ein 16-Jähriger wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die weiteren vier Insassen erlitten leichte Verletzungen.

Warum der Fahrer von der Straße abkam, ist bis jetzt nicht bekannt. Auch zur Höhe des Schadens gibt es bislang keine Informationen.