Auto prallt gegen Baum – Frau in Lebensgefahr

Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Archivbild) Nicolas Armer/dpa

Büttel (dpa/lno) –

Eine 31 Jahre alte Frau schwebt nach einem Autounfall bei Büttel im Kreis Steinburg in Lebensgefahr. Sie sei in der Nacht mit ihrem Auto nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte eine Polizeisprecherin. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Ein Rettungshubschrauber brachte die 31-Jährige ins Krankenhaus, hieß es weiter. Ein Sachverständiger war demnach vor Ort, um den Unfallhergang zu klären.