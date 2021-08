Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Sarstedt (dpa/lni) – Ein Mann ist in Sarstedt (Kreis Hildesheim) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und verletzt worden. Der 51-Jährige war am Montagabend mit seinem Wagen von der L 410 abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da die Beamten feststellten, dass der Fahrer betrunken war, musste er zudem eine Blutprobe abgeben.

PM