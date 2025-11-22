Auto prallt gegen Baum – Fahrer stirbt an Unfallstelle

Mittelstenahe (dpa/lni) –

Ein Mann ist mit seinem Auto im Landkreis Cuxhaven gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 31-Jährige sei aus unbekannten Ursachen auf gerader Strecke nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort prallte der Wagen gegen einen Baum. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Er wurde bei dem Unfall am Freitagnachmittag in der Gemeinde Mittelstenahe so schwer verletzt, dass er noch an der Einsatzstelle starb.