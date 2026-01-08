Auto prallt gegen Baum – Fahrer stirbt am Unfallort

08. Januar 2026 6:46
Die Ursache für den Unfall ist bislang nicht bekannt. (Symbolbild) Nicolas Armer/dpa
Gehrde (dpa/lni) –

In Gehrde (Landkreis Osnabrück) ist ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, der Fahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen. Wann genau der Unfall passierte, gaben die Beamten bislang nicht an. Den Angaben zufolge wurden sie am frühen Morgen alarmiert.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Auch Glätte könne nicht ausgeschlossen werden, teilte eine Sprecherin mit. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind weiterhin im Einsatz, die Maßnahmen dauern an.

