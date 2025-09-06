Auto prallt gegen Baum: Fahrer eingeklemmt

Nachdem ein Auto in Neustadt in Holstein gegen einen Baum geprallt ist, musste der verletzte Fahrer von der Feuerwehr aus dem Auto gerettet werden. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Neustadt in Holstein (dpa/lno) –

Ein 24-Jähriger ist in Neustadt in Holstein gegen einen Baum gefahren und hat sich schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei kam der Mann in der Nacht zum Samstag aus bisher ungeklärten Gründen von der Landesstraße ab. Dabei sei das Auto gegen einen Baum geprallt. Die drei weiteren Insassen des Autos sollen sich selbst befreit haben können, während der 24-Jährige von der Feuerwehr gerettet werden musste.

Ein Pressesprecher der Polizei teilte mit, dass der Fahrer des Autos mehrere Knochenbrüche erlitten hat und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Die anderen Insassen seien alle nur leicht verletzt, sollen zur weiteren Versorgung allerdings auch ins Krankenhaus gebracht worden sein.