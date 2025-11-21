Auto prallt gegen Baum – 40-Jähriger stirbt bei Wolfenbüttel

21. November 2025 17:57
Der Fahrer des Unfallwagens starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa
Der Fahrer des Unfallwagens starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Wolfenbüttel (dpa/lni) –

Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Wolfenbüttel zu Tode gekommen. Der 40-Jährige war auf der Landstraße von Volzum nach Lucklum mit dem Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die Straße zwischen den Ortschaften war bis zum späten Nachmittag voll gesperrt. Die Unfallursache sei bisher unklar.

© dpa-infocom, dpa:251121-930-324370/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite