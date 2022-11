Auto prallt gegen Baum: 18-jähriger Fahrer tot

Godensholt (dpa/lni) –

Ein 18-Jähriger ist mit seinem Auto im Landkreis Ammerland gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der junge Mann war in der Nacht zum Sonntag auf einer Landesstraße bei Godensholt unterwegs. Er kam mit seinem Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der 18-Jährige, der allein im Wagen saß, wurde eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Die Unfallursache war zunächst unklar. Während der Bergung wurde die Landesstraße in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.