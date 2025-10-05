Auto prallt gegen Bäume – zwei Menschen sterben

Scharnebeck/Echem (dpa/lni) –

Ein Autofahrer und sein Beifahrer sind bei einem schweren Unfall im Landkreis Lüneburg ums Leben gekommen. Beim Überholen eines anderen Autos kam der Wagen in einer Kurve von der Straße ab und prallte nacheinander gegen vier Bäume, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Männer im Alter von 41 und 42 Jahren starben noch am Unfallort.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei war das Auto zwischen Echem und Scharnebeck bei regennasser Straße zu schnell durch die Kurve gefahren. Etwa vier Stunden nach dem Unfall war die Kreisstraße 53 wieder frei, hieß es.