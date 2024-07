Auto prallt gegen Bäume – ein Toter und ein Schwerverletzter

Zeven (dpa/lni) –

Zwei Männer sind mit einem Auto gegen mehrere Bäume im Landkreis Rotenburg (Wümme) geprallt und verletzt worden, einer von ihnen tödlich. Der Wagen sei am Freitagabend zunächst in einer Linkskurve von der Straße bei Zeven abgekommen, teilte die Feuerwehr mit. Nach dem Aufprall gegen die Bäume sei der Motor des Autos herausgerissen worden und habe einen Baum gefällt. Das Fahrzeug blieb den Angaben zufolge nach rund 200 Metern auf der Straße stehen. Ersthelfer wählten den Notruf, wie es weiter hieß.

Der 26 Jahre alte Beifahrer sei trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle gestorben. Der schwer verletzte 31 Jahre alte Autofahrer wurde laut Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße sei bis in die späten Nachtstunden voll gesperrt gewesen.