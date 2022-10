Auto prallt gegen Bäume: Alle drei Insassen schwer verletzt

Emstek (dpa/lni) –

Bei einem Unfall in Emstek im Kreis Cloppenburg sind in der Nacht auf Mittwoch alle drei Insassen eines Autos schwer verletzt worden. Der 24-jährige Fahrer sei im Bereich einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Fahrzeug prallte zunächst frontal gegen einen Baum und danach seitlich gegen einen weiteren Baum. Der 24-Jährige und seine beiden Mitfahrer wurden im Auto eingeklemmt, die Feuerwehr befreite die Schwerverletzten. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Zur Identität der Mitfahrer lagen zunächst noch keine sicheren Erkenntnisse vor.