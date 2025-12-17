Auto prallt gegen Bäume – 18-Jährige in Lebensgefahr

Die junge Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreit werden. -/weserpictures /dpa

Bad Essen (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall sind eine 18 Jahre alte Beifahrerin lebensgefährlich und ein 20-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam am Dienstagabend ihr Pkw auf der Meller Straße bei Bad Essen (Landkreis Osnabrück) aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto demnach über die gesamte Fahrbahn geschleudert, stark beschädigt und kam schließlich im linken Straßengraben zum Stehen. Die junge Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreit werden. Beide Insassen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Die Meller Straße wurde für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten wegen eines weiträumigen Trümmerfeldes zeitweise vollständig gesperrt. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, das Technische Hilfswerk sowie die Straßenmeisterei waren im Einsatz, teilweise auch Kräfte aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen. Die Polizei ermittelt zur Ursache.