Auto prallt frontal gegen Baum – 22-Jähriger stirbt

Wiefelstede (dpa/lni) –

Ein 22 Jahre alter Autofahrer ist in der Gemeinde Wiefelstede (Landkreis Ammerland) mit seinem Wagen tödlich verunglückt. Der junge Mann kam in Höhe einer Einmündung mit seinem Auto von der Fahrbahn einer Landstraße ab und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte versuchten, den 22-Jährigen wiederzubeleben. Er wurde aber bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Polizei ermittelt nun, warum es zu dem Unfall kam. Die Landstraße wurde an der Unfallstelle für rund zwei Stunden gesperrt.