Auto prallt bei Rehlingen gegen Baum – Fahrer stirbt

14. März 2026 11:56
Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa
Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Rehlingen (dpa/lni) –

Ein 54 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 209 bei Rehlingen (Landkreis Lüneburg) ums Leben gekommen. Der Mann kam am Morgen aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Das Auto prallte anschließend zwischen Rehrhof und der Landkreisgrenze zum Heidekreis gegen einen Baum. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Für die Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße an der Unfallstelle mehrere Stunden lang voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls.

© dpa-infocom, dpa:260314-930-815701/1

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