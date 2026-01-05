Auto prallt auf B1 gegen Baum – Fahrer stirbt

Braunschweig (dpa/lni) –

Ein Autofahrer ist nach einem Unfall auf der Bundesstraße 1 bei Braunschweig gestorben. Der Mann sei in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Wagen gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte befreiten den eingeklemmten Fahrer. Reanimationsversuche blieben erfolglos, sodass der Mann noch an der Unfallstelle starb. Die B1 wurde voll gesperrt.

Nach Angaben der Braunschweiger Feuerwehr brach der Baum durch die Wucht des Aufpralls oberhalb der Wurzel ab und fiel auf den Unfallwagen. Die Feuerwehrleute setzten hydraulische Rettungsgeräte ein, um den Fahrer zu befreien. Währenddessen wurde der Baum mit einem Kran abgesichert. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.