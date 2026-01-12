Auto nach Glätteunfall ohne Kennzeichen stehen gelassen

Duingen (dpa/lni) –

Nach einem Unfall auf glatter Fahrbahn hat ein junger Mann sein Auto ohne Kennzeichen stehen gelassen. Der 18-Jährige war am frühen Sonntagmorgen in Duingen südwestlich von Hildesheim von der Straße gerutscht und gegen einen Baum gefahren, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer und mindestens ein Mitfahrer ließen das Fahrzeug dann ohne Kennzeichen am Unfallort zurück.

Die Beamten machten den Fahrer dennoch ausfindig und stellten bei einem Alkoholtest 1,36 Promille fest. Der junge Mann habe daraufhin gestanden, nach einer Feier aus Spaß mit einer weiteren Person durch die Gegend gefahren zu sein. Der Fahrer und die weitere Person wurden nach Informationen der Polizei leicht verletzt. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde eingezogen. Gegen ihn wird nun wegen betrunkenen Fahrens und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.