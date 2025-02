Auto mit Pferdeanhänger verunglückt – Tier schwer verletzt

Gyhum (dpa/lni) –

Ein Auto mit Pferdeanhänger ist auf der Autobahn 1 im Landkreis Rotenburg verunglückt, das Tier wurde dabei schwer verletzt. Der 77 Jahre alte Fahrer des Gespanns sowie seine 79 Jahre alte Beifahrerin erlitten bei dem Unfall am Samstag nach Gyhum leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer war auf der A1 in Richtung Bremen unterwegs und wollte auf einen Parkplatz abfahren. Dabei war er laut Polizei vermutlich zu schnell unterwegs, kam in der Ausfahrt mit seinem Gespann von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Leitpfosten sowie der Schutzplanke. Der Pferdeanhänger kippte auf die Seite. Das Pferd darin wurde schwer verletzt und ist laut Polizei in einem kritischen Zustand.

Für die Bergung musste die Fahrbahn kurzfristig voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.