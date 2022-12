Auto landet in Kanal: 26-Jährige stirbt

Wiesmoor (dpa/lni) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wiesmoor im Landkreis Aurich ist eine 26 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Am Sonntagmorgen sei der Polizei gemeldet worden, dass ein Auto in einem Kanal liege, teilte die Behörde mit. Die Feuerwehr barg den Wagen, dabei wurde festgestellt, dass die 26-Jährige leblos in dem Auto saß, angeschnallt auf dem Fahrersitz. Rettungskräfte versuchten, die Frau wiederzubeleben. Per Rettungshubschrauber kam sie ins Krankenhaus, wo sie dann starb.

Die Unfallspuren ergaben, dass die Frau mit ihrem Wagen auf den Grünstreifen geriet, von der nicht vereisten Straße abkam und in den vereisten Kanal schleuderte. Ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen.