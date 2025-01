Auto landet in Feld – Zwei Männer in Lebensgefahr

Neumünster (dpa/lno) –

Bei einem Unfall auf der A7 bei Neumünster sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Sie saßen in einem Wagen mit vier Insassen, der am Mittag von der Autobahn abkam, sich mehrmals überschlug und in einem Feld liegenblieb. Das sagte ein Sprecher der Polizei. Der 59 Jahre alte Fahrer und ein 22 Jahre alter Mitfahrer seien lebensgefährlich verletzt worden.

Zwei weitere Insassen haben leichte Verletzungen. Alle vier Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Norden zwischenzeitlich gesperrt werden. Dem «Hamburger Abendblatt» sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei, dass der Fahrer vermutlich aufgrund von Müdigkeit von der Fahrbahn abgekommen ist.