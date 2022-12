Hamburg (dpa/lno) –

In der Jenfelder Straße in Hamburg ist ein Auto von der Straße abgekommen und seitlich auf dem Gehweg liegen geblieben. Das Fahrer fuhr am Freitagabend gegen eine Straßenlaterne und das Auto landete auf der Fahrerseite, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei beschädigte das Auto zudem einen Ampelmast. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.